Wie Cibiltech heute bekannt gab, ist der erste Patient in die klinische CIBIL-Studie "Clinical Impact of the iBox as an early Intervention tool" (Klinische Auswirkungen der iBox als Instrument der Frühintervention) aufgenommen worden. Es handelt sich dabei um eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie zur Evaluierung einer Software, um das Überleben von Allotransplantaten während der Nachsorge bei nierentransplantierten Patienten vorherzusagen (NCT05112315). Damit beginnt die erste klinische Studie dieser Art zur Prüfung einer digitalen Gesundheitslösung, die in Europa durchgeführt wird.

"Die CIBIL-Studie soll klinische und gesundheitsökonomische Nachweise liefern, um die weitere Bereitstellung von Predigraft in Europa zu unterstützen. Sie ebnet den Weg für eine breite Einführung von KI-gestützter Software für medizinische Geräte", so Stephane Tholander, CEO bei Cibiltech.

Predigraft ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß MDR 2017/745 und bietet Ärzten und Krankenhäusern eine benutzerfreundliche Plattform, die den Zugriff auf Daten zur Entscheidungsfindung erleichtert. Predigraft nutzt den iBox-Algorithmus, eine einzigartige KI-gestützte Technologie zur Vorhersage des individuellen Langzeitüberlebens von Nieren-Allotransplantaten.

"Wir freuen uns, mit der Patientenanmeldung für die CIBIL-Studie beginnen zu können", kommentiert Prof. Carmen Lefaucheur, Transplantationsnephrologin am Saint-Louis Hospital. "Nach den vielversprechenden vorläufigen Ergebnissen erwarten wir nun die Daten zum klinischen Nutzen der iBox als Überwachungstool für die Frühintervention bei nierentransplantierten Patienten", ergänzte Prof. Alexandre Loupy, Leiter der Paris Transplant Group.

Predigraft wurde auf der Basis der iBox-Technologie entwickelt, eines von der Paris Transplant Group (INSERM UMR 970 AP-HP Universität Paris) entwickelten Algorithmus zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Transplantat 3, 5 und 7 Jahre nach der Evaluierung durch die medizinische Fachkraft noch funktionsfähig ist.

Cibiltech ist ein Vorreiter bei der Entwicklung KI-gestützter Software-Medizinprodukte und bietet seine Lösungen für Patienten, medizinische Fachkräfte und die Pharmaindustrie an. Das Ziel von Cibiltech ist es, eine Verteilungsplattform für Algorithmen zu schaffen, um Organversagen vorzubeugen. Durch sein Know-how bei regulatorischen, klinischen und infrastrukturbezogenden Aspekten digitaler Gesundheitslösungen ist Cibiltech hervorragend positioniert, um dieses Ziel zu verwirklichen.

