Was in den letzten Tagen noch durch Diplomatie verhindert werden sollte, wurde jetzt zur bitteren Wahrheit. Russland in Person des russischen Präsidenten Putin hat die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen und ist mit seinen Truppen in den Osten der Ukraine vorgedrungen. Ein heftiger Schlag für den Aktienmarkt, was den DAX zwischenzeitlich mehr als 5% ins Minus unter die Marke von 14.000 Punkten schickte. Dass politische Börsen kurze Beine haben, zeigte sich in der Vergangenheit allzu oft. Aufgrund dessen sollten Anleger Unternehmen unter die Lupe nehmen, die in Folge der Ukraine-Krise deutlich an Wert einbüßten, fundamental jedoch deutliche Fortschritte machen.

