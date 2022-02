Eine der vielen Traditionen, die in Japan über Jahrhunderte hinweg bewahrt wurden, ist die Durchführung lokaler Feste, auf Japanisch "Matsuri". Es sind normalerweise ausgelassene, bunte Ereignisse, auf denen die lokalen Communitys zusammenkommen. Normalerweise gehören dazu Zeremonien rund um Schreine und Tempel, an denen die lokale Bevölkerung Gottheiten um Frieden und Schutz vor Naturkatastrophen bittet und eventuell ihren Dank für eine erfolgreiche Ernte ausspricht. Bei vielen Matsuri gibt es bunte, tragbare Schreine, die von Gruppen junger Feiernder getragen werden, die mit Lendenschurzen oder Happi-Festjacken bekleidet sind. Viele der japanischen Feste reichen Jahrhunderte zurück. Sie spiegeln jeweils die Geschichte und Kultur der jeweiligen Region wider.

Aufgrund der COVID-Pandemie wurden viele japanische Feste in den letzten zwei Jahren in kleinerer Form abgehalten oder verschoben. Viele der Gemeinden, in denen sie stattfinden, sind jedoch sehr darum bemüht, ihre Traditionen zu bewahren und ihre Feste am Leben zu erhalten. Einige der Feste sind international bekannt, es gibt jedoch auch viele weniger bekannte Feste, die zukünftige Besucher aus dem Ausland verzaubern werden.

Aomori Nebuta Matsuriist eines der berühmtesten Sommerfeste. Es ist ein sechstägiges Event in der Region Tohoku, das regelmäßig mehr als 3 Millionen Gäste anlockt. Nebuta sind tragbare Schreine mit riesigen Papierlanternen, häufig mit Bildern von mythischen Gestalten, Kabuki-Schauspielern oder auch Charakteren aus dem Fernsehen. Mehr als 20 Schreine werden von Hunderten von Haneto-Tänzerinnen durch die Straßen getragen. Das Besondere an diesem Fest ist, dass alle, die ein Haneto-Kostüm tragen diese man kann mieten eingeladen sind, an der Parade teilzunehmen. So kommt man garantiert zu lebendigen Reiseerinnerungen!

Im Jahr 2016 nahm die UNESCO 33 japanische Straßenfeste in ihre Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf. Jedes davon zeigt die Vielfalt der lokalen Kulturen und die gemeinsamen Bemühungen der Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaften, traditionelle Gebräuche am Leben zu erhalten.

Eines davon ist das Nachtfest Chichibu Yomatsuri. Es findet jedes Jahr am 2. und 3. Dezember statt und wird seit mehr als 300 Jahren am Chichibu-Schrein in der Präfektur Saitama gefeiert, 90 Minuten Zugfahrt von Tokio entfernt. Der Höhepunkt des Festes ist die zweite Nacht, wenn sechs riesige, mit Laternen geschmückte Wagen den Dango-zaka-Hügel hinaufziehen, angefeuert von Hunderten begeisterter Schaulustiger. Das anschließende große Feuerwerksspektakel erhellt den klaren Winterhimmel und sorgt für enormen Beifall.

Das Karatsu Kunchi-Fest findet im November in der Küstenstadt Saga in Kyushu statt. Kunchi ist ein Wort im Kyushu-Dialekt. Es bedeutet "Herbstfest", und dies ist eine der größten derartigen Veranstaltungen; das Fest lockt normalerweise etwa 500.000 Gäste an. Mit dem dreitägigen Fest werden seit 400 Jahren ertragreiche Ernten gefeiert. 14 riesige, zwischen 1819 und 1876 gebaute tragbare Schreine mit mythischen Löwen, Samuraihelmen und Folklorecharakteren werden durch die Stadt gezogen. Diese sechs Meter hohen Schreine gelten als einige der größten Werke des Trockenlack-Kunsthandwerks. Sie wiegen jeweils fünf Tonnen und müssen von mindestens 200 Menschen getragen werden!

Viele Communitys betreiben Museen, in denen ihre Feste vorgestellt werden. Hier können die Gäste etwas über ihre Geschichte und die Geschichten hinter den einzelnen Wagen, Schreinen und Darbietungen erfahren. Es gibt auch einige Filme über die japanischen Volksfeste, so auch einige, die von JNTO gedreht wurden. Es besteht die Hoffnung, dass sie zukünftige Gäste mit ihrer lebendigen Optik und ihrem Sound inspirieren werden.

