DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DOUGLAS - Die Kosmetik- und Parfümeriekette dampft ihr Filialportfolio deutlich stärker ein, als es ursprünglich geplant war. Betroffen ist davon nun jedoch ausschließlich der spanische Markt, dort plant das Unternehmen "eine umfassende Restrukturierung des Filialnetzes", wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigte. Douglas will bis zu 136 von derzeit 199 Filialen im Land schließen, was bis zu 1.000 Mitarbeiter betreffen könnte. (FAZ)

MAN ENERGY SOLUTIONS - MAN Energy Solutions will bis 2030 mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz mit Elektrolyseuren erzielen und zu einem der drei größten Anbieter weltweit werden. Dazu investiert die VW-Tochter 500 Millionen Euro in ihre Tochter H-Tech Systems. "Wir wollen den Wasserstoff zu einer zentralen Säule ausbauen", sagte MAN-Energy-Solutions-CEO Uwe Lauber. Der traditionsreiche Großmotorenbauer arbeitet schon länger an seiner eigenen Energiewende. Bis 2030 soll das Geschäft mit nachhaltigen Technologien von aktuell gut zehn auf mehr als 50 Prozent der Umsätze steigen. (Handelsblatt)

KRONES - Krones kritisiert den Angriff Russlands auf die Ukraine als eklatanten Bruch des Völkerrechts. "Die Sorge ist, dass der Konflikt weiter über die Ukraine hinaus eskaliert", sagte Vorstandsvorsitzender Christoph Klenk im Interview anlässlich der Vorlage der vorläufigen Zahlen 2021. Finanzvorstand Norbert Broger zufolge ist das Krones-Geschäft in den betroffenen Ländern überschaubar. "Wir machen zwischen 40 und 70 Millionen Euro in Russland, Ukraine und Belarus", sagte er. Dies entspreche 1,5 Prozent des weltweiten Umsatzes. (Börsen-Zeitung)

VOLKSWAGEN - Noch will Volkswagen es nicht offiziell bestätigen, aber die Entscheidung über den Standort scheint gefallen zu sein. Europas größter Autokonzern will laut spanischen Medien sein drittes Batteriezellwerk für rund 3,5 Milliarden Euro in Sagunto bauen. In Deutschland und Schweden entstehen schon zwei Fabriken, sechs sind in ganz Europa geplant. (FAZ)

EUROPAPARK RUST - Wegen des Kriegs in der Ukraine wollen die Betreiber des Europaparks in Rust nicht mehr mit einem ihrer größten Sponsoren zusammenarbeiten: der Projektgesellschaft Nord Stream 2, die für die Planung und Umsetzung der Ostseepipeline von Russland nach Deutschland gegründet wurde. Das melden die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

INTEL - Der amerikanische Chiphersteller Intel will offenbar seinen Milliardenschweren europäischen Fabrikkomplex vor den Toren von Magdeburg errichten. Der Konzern wollte entsprechende "Gerüchte"" am Donnerstag zwar "nicht kommentieren", doch die Planungen wurden der FAZ aus mehreren ranghohen Quellen bestätigt. Demnach gehe es um den Bau einer sogenannten Megafab, die aus mehreren Halbleiterwerken besteht. Diese haben ein Investitionsvolumen von je rund 10 Milliarden Euro und sollen alles in allem mehr als 20.000 Arbeitsplätze schaffen. (FAZ)

February 25, 2022 01:17 ET (06:17 GMT)

