Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Freitag etwas von seinem Einbruch am Vortag im Zuge des russischen Einmarsches in die Ukraine erholen. Gut zwei Stunden vor dem Start auf Xetra taxierte der Broker IG den DAX zwei Prozent höher auf 14.336 Punkte.Der Kriegsbeginn in Osteuropa hatte am Donnerstag einen Ausverkauf bis auf fast 13.800 Punkte ausgelöst, aus dem Handel ging der deutsche Leitindex dann aber über 14.000 Punkte. In New York war die Stimmung am Markt sogar positiv, mit einem deutlichen ...

