Die EVN hat im 1. Quartal 2021/22 einen Umsatz-Anstieg von 49,1 Prozent auf 900,9 Mio. Euro verzeichnet, was vor allem auf die stark gestiegenen Strompreise zurückzuführen sei, so das Versorgungs-Unternehmen. Das EBITDA der EVN liegt im 1. Quartal 2021/22 mit 201,9 Mio. Euro um 39,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau, das Konzernergebnis ging um 12,7 Prozent auf 81,5 Mio. Euro zurück. Im 1. Quartal 2021/22 lag der temperaturbedingte Energiebedarf in den drei Kernmärkten der EVN über dem Vorjahreswert und dem langjährigen Durchschnitt. Die Marktpreise für Erdgas, CO2-Emissionszertifikate sowie Grund- und Spitzenlaststrom erreichten historische Höchstwerte. Diese Verwerfungen auf den Energiemärkten wirkten sich auf die diversifizierten ...

