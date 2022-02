News von Trading-Treff.de 20220225 Teaser DAX Wochenausklang DAX etabliert die 14000 An runden Marken tut sich ein Index immer schwer und durchbricht sie selten direkt. So hielt gestern im Nasdaq die 13.000 stand und per Schlusskurs wurde im DAX die 14.000 gesichert. Das Umfeld ist alles andere als positiv für Aktie, denkt man bei den Meldungen aus der Ukraine. Doch die Börse reflektiert die Zukunft und hat bei den aktuellen Bewertungen womöglich ...

