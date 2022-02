Original-Research: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG - von GBC AG

Unternehmen: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG ISIN: DE000A2AA1Q5



Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 22,06 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.08.2022

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



Nachhaltig in Bildung investieren



Die International School Augsburg - ISA - gemeinnützige AG (kurz: ISA gAG) ist seit März 2021 als erste Schule in Deutschland an der Börse gelistet. Mit dem IPO im Münchner Freiverkehrssegment m:access hat die Gesellschaft durch die Ausgabe von 0,14 Mio. Aktien einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 1,74 Mio. EUR erzielt. Maßgeblicher Grund für den Börsengang ist die geplante Ausweitung der Schülerzahlen, die aktuell insbesondere aufgrund der räumlichen Begrenzung nicht umgesetzt werden kann. Diesbezüglich plant die ISA gAG den Schulbetrieb vollständig an einen neuen Schulcampus zu verlagern. Derzeit laufen die Ankaufsverhandlungen für ein Grundstück, auf dem bis zum Schuljahr 2025/2026 ein Neubau mit einem

Gesamtfinanzierungsvolumen von bis 32 Mio. EUR entstehen soll. Parallel zum eingeworbenen Emissionsvolumen sollen Bankdarlehen, weitere Finanzierungsinstrumente sowie staatliche Zuschüsse (50 % des Finanzierungsvolumens) die Finanzierung des Neubaus sichern.

Bei der ISA gAG handelt es sich um eine englischsprachige internationale Schule, die sich einerseits an Kinder internationaler Familien richtet, sowie die steigende Nachfrage nach Privatschulen für lokale Schüler abdeckt. In den Klassenstufen 1-12 sowie im Kindergarten waren zu Beginn des vergangenen Schuljahres 2020/2021 insgesamt 327 Schüler eingeschrieben und damit etwas weniger als im Vorjahr (VJ: 342). Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die Schülerentwicklung sogar positiv hervorzuheben, da die geltenden Reisebeschränkungen den Zuzug internationaler Familien negativ beeinflusst haben. Der nur leichte Schülerrückgang ist auf einen hohen Schüleranteil mit lokalem Bezug zurückzuführen, der gemäß Unternehmensangaben mit rund 50 % vergleichsweise hoch ist. Die Umsatzerlöse, hauptsächlich aus Schuldgeldeinnahmen bestehend, lagen erwartungsgemäß mit 6,05 Mio. EUR (VJ: 6,20 Mio. EUR) etwas unter dem Vorjahreswert.



Inklusive Kosten für den Börsengang in Höhe von 0,49 Mio. EUR wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von -0,38 Mio. EUR (VJ: -0,16 Mio. EUR) erzielt. Bereinigt um Sonderaufwendungen hätte die ISA gAG einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,11 Mio. EUR (VJ: 0,04 Mio. EUR) ausgewiesen. Gemäß dem Gemeinnützigkeits-Status können zwar eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt werden, die Erzielung hoher Ergebnisse oder die Ausschüttung von Gewinnanteilen ist jedoch nicht möglich. Mit dem Status der Gemeinnützigkeit geht aber eine Steuerbefreiung einher und es besteht die Möglichkeit, Fördermittel oder Spenden als Finanzierungsbaustein zu erhalten.



Für die Bewertung der ISA gAG ziehen wir dennoch ein DCF-Modell heran, da unserer Ansicht nach die Erzielung des freien Cashflows nicht den Einschränkungen der Gemeinnützigkeit unterlieget. Als Grundlage für unsere DCF-Bewertung haben wir eine konstante Entwicklung der Schülerzahl unterstellt, bevor diese mit dem erwarteten Einzug auf den neuen Schulcampus ab dem Schuljahr 2026/27 ansteigen dürfte. Wir rechnen daher mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg ab dem Schuljahr 2026/27. Die von uns unterstellten Jahresüberschüsse liegen unserer Ansicht nach noch im Rahmen der Gemeinnützigkeitsvorgaben.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 10,26 Mio. EUR oder 22,06 EUR je Aktie ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 9,40 EUR liegt damit ein hohes Kurspotenzial vor und wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



