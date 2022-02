Kommende Woche, genauer genommen am Dienstag (01. März), wird das DAX-Unternehmen Bayer seine Zahlen zum vierten Quartal respektive Gesamtjahr 2021 veröffentlichen. DER AKTIONÄR zeigt im Vorfeld auf, was Anleger vom Pharma- und Agrarchemie-Konzern erwarten können - und welche Themen besonders im Fokus stehen.Für das vierte Quartal rechnen die Analysten mit einem Umsatz in Höhe von 10,6 Milliarden Euro, das EBITDA soll sich auf 2,33 Milliarden Euro belaufen. Unter dem Strich könnte damit ein bereinigtes ...

