Gazprom (WKN: 903276)- und Sberbank (WKN: A1JB8N)-Aktien sind heute (24.02.2022) in Frankfurt um 24,99 beziehungsweise 74,18 % eingebrochen. Was zunächst für unmöglich gehalten wurde, ist nun bittere Realität. Russland ist aus vielen Richtungen in die Ukraine eingedrungen und plant die Absetzung der dortigen Regierung. Gazprom und Russland drohen harte Sanktionen Dies führte weltweit an den Aktienmärkten und vor allem bei russischen Werten wie Gazprom oder Sberbank zu einem Einbruch. Gold, Anleihen ...

