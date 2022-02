Hat der deutsche Aktienmarkt den Schock des Kriegsbeginns in der Ukraine schon überwunden? Eine einigermaßen erholte Wall Street sorgt derzeit für einen freundlichen Handelsbeginn des Dax. Experten warnen aber.

Die russische Invasion in die Ukraine hatte am Donnerstag zu einem heftigen Einbruch am deutschen Aktienmarkt geführt: Der Dax war zeitweise auf fast 13.800 Punkte eingebrochen. Der deutsche Leitindex ging dann aber immerhin bei über 14.000 Punkten aus dem gestrigen Handel.

Dass der Dax gestern oberhalb von 14.000 Punkten geschlossen habe, bewertet Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners positiv. Er erwarte für heute einen besseren Handelsstart. Gegenüber der dpa warnte er jedoch auch vor volatilen Börsen.

Tatsächlich startete der Dax heute bei 14.230 Punkten in den Handel. Aktuell steht er bei 14.83 Punkten (Stand: 25.02.2022, 09:45 Uhr).

Getragen wird die Gegenbewegung von einer erholten Wall Street. Der US-Leitindex Dow Jones war gestern zwar ebenfalls eingebrochen: Bis auf knapp 32.273 Punkte ging es herunter. Dann konnte der Dow Jones jedoch die Verluste wieder aufholen und drehte noch ins Plus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008,US2605661048