New York (www.anleihencheck.de) - Wenn die jährliche Inflationsrate auf 7,5 Prozent zum Vorjahr steigt, wird sie zwangsläufig zu einem großen Thema, so Joseph V. Amato, Neuberger Bermans President und CIO Equities.Es seien aber vor allem die besonderen Ursachen, die den derzeitigen Preisauftrieb so speziell - und vielleicht auch hartnäckig - machen würden. Vor allem für die Notenbanken wäre das eine Herausforderung. ...

