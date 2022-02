Vinci Energies Building Solutions hat in Rüsselsheim die ersten von 30 Vivaro-e Cargo von Opel in Empfang genommen. Es sind die ersten elektrischen leichten Nutzfahrzeuge in der Flotte des Unternehmens. Kundendienstmitarbeiter werden sie ab sofort für den Montage- und Service-Einsatz nutzen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die Version L der Fahrzeuge mit einer Länge von 5,30 Meter. Sie verfügen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...