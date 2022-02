Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 28.02.2022(Nr. 079) Studienberechtigte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Jahr 2021Dienstag, 01.03.2022- (Nr. 080) Entwicklung der Tarifverdienste (Vierteljährlicher Tarifindex), 4. Quartal und Jahr 2021- (Nr. 09) Zahl der Woche: Wohnenergie - Verbrauch und Konsumausgaben nach Haushaltsgrößen, Jahre 2019/2020- (Nr. 081) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Februar 2022Mittwoch, 02.03.2022- (Nr. 082) Erzeugerpreise für Produkte des Holzeinschlags, Jahr 2021- (Nr. 083) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Januar 2022- (Nr. Z05) Zensus: Ergebnisse des Zensus zum Thema Wohnen (Veröffentlichung auf www.zensus2022.de)Donnerstag, 03.03.2022- (Nr. 084) Exportüberschüsse (Außenhandelssaldo), Jahr 2021- (Nr. 085) Ausgaben für außeruniversitäre Forschung, Jahr 2020Freitag, 04.03.2022- (Nr. 086) Außenhandel, Januar 2022- (Nr. 087) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 4. Quartal und Jahr 2021Hinweis: Der geplante Veröffentlichungstermin des Einzelhandelsumsatz für Januar 2022 am 01.03.2022 kann nicht eingehalten werden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5156287