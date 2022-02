Russland greift die Ukraine an. Die Börsenkurse spielen verrückt. Nach massiven Verlusten drehen große Börsenmärkte wie der Nasdaq sogar wieder ins Plus. Aber jetzt sieht man auch, welche Aktien vom Markt basierend auf diesem Krieg ganz spezifisch in eine bestimmte Richtung geschickt werden. Die meisten Unternehmen werden minimal bis gar nicht von diesem Krieg betroffen ...

