Nachdem die russische Invasion eine Schockwelle an den Kapitalmärkten auslöste, kam es im späten US-Handel am gestrigen Donnerstag zeitweise zu einer Erholung. Nicht nur Tech-Aktien konnten dabei Boden gut machen. Auch Kryptowährungen wie Ethereum drehten nach Norden und konnten zweistellige Kursverluste kompensieren. Jetzt sind diese Marken wichtig.Ethereum (ETH) fiel am Donnerstag fast punktgenau bis auf die Unterstützung bei 2.315 Dollar. Die Anleger verdauten den Ukraine-Schock relativ schnell ...

