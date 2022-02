Zürich (www.anleihencheck.de) - Die grundsätzlich solide globale konjunkturelle Entwicklung kühlte sich in den vergangenen Monaten aufgrund der starken Ausbreitungswelle der Omikron-Variante sowie höherer Inflation und damit sinkendem Konsumentenvertrauen moderat ab, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...