Woche 8/22Fr., 25.2.Bitte Programmänderung ab 10.30 Uhr Uhr beachten:10.30 heute spezial (VPS 10.29/HD/UT)12.00 heute12.15 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Ralph Szepanski13.00 ARD-Mittagsmagazin14.00 heute spezial (HD/UT)14.15 Die Küchenschlacht15.00 heute Xpress15.05 Bares für Rares16.00 heute - in Europa16.10 Die Rosenheim-Cops17.00 heute17.15 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Russischer Angriff auf die UkraineModeration: Andreas Klinner18.05 SOKO Kitzbühel (VPS 18.00)19.00 heute(Weitere Ablaufänderungen folgen."Notruf Hafenkante", "SOKO Wismar", "drehscheibe", "hallo deutschland"und "Leute heute" sowie die Wiederholungen "hallo deutschland" und"Leute heute" entfallen.)Woche 13/22Sa., 26.3.20.15 sportstudio liveFußball-LänderspielDeutschland - Israel. . .Bitte Ergänzungen beachten:Reporter: Oliver SchmidtModeration: Jochen BreyerExperte: Per Mertesacker