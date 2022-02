Russland greift die Ukraine von mehreren Seiten an. Auch zivile Ziele sollen vermehrt betroffen sein. In der Nacht wurden aus der Hauptstadt Kiew schwere Explosionen gemeldet. Auch am zweiten Tag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine halten die Kämpfe an. Es gibt Berichte über Luftangriffe auf die ukrainische Haupstadt Kiew. Ziel der russischen Truppen ...

