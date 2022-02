(shareribs.com) London 25.02.2022 - Die Ölpreise erholen sich heute wieder, notieren aber unter dem Vortagesniveau. Derweil sind die Rohölbestände in den USA zuletzt wieder gestiegen, die Förderung blieb allerdings unverändert. Wie die Energy Information Administration am Donnerstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,5 Mio. auf 416,0 Mio. Barrel gestiegen. Die ...

