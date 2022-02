DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

HELLA GmbH & Co. KGaA: Michel Favre wird ab dem 1. Juli 2022 Nachfolger des Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) Dr. Rolf Breidenbach



HELLA GmbH & Co. KGaA: Michel Favre wird ab dem 1. Juli 2022 Nachfolger des Vorsitzenden der Geschäftsführung (CEO) Dr. Rolf Breidenbach Lippstadt, 25. Februar 2022. Der Gesellschafterausschuss der HELLA GmbH & Co. KGaA hat in seiner heutigen Sitzung über die Berufung von Michel Favre und Yves Andres als neue Mitglieder in die Geschäftsführung beschlossen. Michel Favre, derzeit Executive Vice President, Group Chief Financial Officer bei Faurecia SE, wird zum 1. Juli 2022 das Amt des Vorsitzenden der HELLA Geschäftsführung in Nachfolge von Dr. Rolf Breidenbach übernehmen. Dieser wird, wie bereits am 4. Februar 2022 mitgeteilt wurde, seinen Geschäftsführervertrag zum 30. Juni 2022 einvernehmlich beenden, aber dem faktischen Konzern Faurecia/HELLA weiterhin beratend zur Seite stehen. 25.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

