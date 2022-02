Small Cap News: Goldpreis: Steigender Goldpreis und vielversprechende Goldminen Aktien? axinocapital News

Anzeige / Werbung



Small Cap News: Was ist diese Woche passiert? - Video von axinocapital.de Der Goldpreis steigt über 1.950 USD! Wir haben wieder eine spannende Woche hinter uns: Der Goldpreis steigt und das ist natürlich sehr spannend für den gesamten Sektor. Speziell die Goldexplorer können in den nächsten Monaten von den steigenden Preisen profitieren. "Erfahrungsgemäß profitieren Explorer und Developer immer etwas zeitversetzt von steigenden Preisen", so Wolfgang Seybold, MD von axinocapital.de. Goldminen Aktien könnten nachziehen - diese Aktie ist laut Analysten einen Blick wert! Ist Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) der nächste Ten-Bagger? Laut US-Aktien-Analyst John Kaiser soll der angehende Goldproduzent das Potenzial dazu haben. Er sieht bei Sonoro Gold eine Kurschance von 2 CAD (aktuell bei 0,19 CAD), sollte es dem kanadischen Unternehmen gelingen, die Goldproduktion in Mexiko erfolgreich aufzubauen und dabei der Goldpreis seinen derzeitigen Höhenflug fortsetzen. Mit also 1.000% Kurspotenzial, haben wir laut Analysten die Möglichkeit, hier auf einen VERZEHNFACHER, also einen Ten-Bagger zu stoßen. In einem anderen Beitrag haben wir euch das Unternehmen bereits genauer vorgestellt: zum Beitrag auf Wallstreet-Online. Aktuell könnte also ein spannender Einstieg in Sonoro Gold sein, denn die Analysten sind sich alle einig, auch wenn noch einige Meilensteine bis zur Goldproduktion geliefert werden müssen, die Chancen überragen die Risiken. Die Top 6 Gründe für ein Investment in die Sonoro Gold Aktie sind nach Meinung von Analysten: Das erfahrende Management Die Projektlage und exzellente Infrastruktur Die gute Wirtschaftlichkeit der Mine, die Sonoro sogar noch besser machen will Das Potential für Wachstum, also mehr Unzen zu finden und ein längeres Minenleben darzustellen Die Nachbarmine von Bear Creek mit gleichem Geschäftsmodell Wir bei axinocapital halten euch weiter auf dem Laufenden. Informiert euch auf unserem Investoren Portal axinocapital.de, oder schaut euch am besten gleich hier die Video Playlist von Sonoro Gold an, wo auch unter anderem Interviews des CEOs zu finden sind. Das Chart von Sonoro Gold zeigt, dass für die möglichen 2,00 CAD noch Luft nach oben ist. Weitere, spannende Small Cap News von axinocapital.de First Graphene stärkt eigene Position im Zementmarkt durch eine Kooperation mit Mayur Resources (zum Beitrag). Bohrprogramm auf Burracoppin erfolgreich abgeschlossen Risikohinweis

