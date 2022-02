Nach dem Kursrutsch am Vortag kehren Anleger zum Wochenschluss an Europas Aktienmärkte zurück. Dax und EuroStoxx stiegen am Freitag um jeweils etwa ein Prozent auf 14.183 beziehungsweise 3871 Punkte, nachdem sie am Donnerstag als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine um etwa vier Prozent abgerutscht waren. Der Moskauer Leitindex RTS verbuchte sogar einen Rekord-Kurssprung von zeitweise 30 Prozent und machte damit seine jüngsten Verluste ...

