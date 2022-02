Goldmine: Goldziel verdoppelt: Video Interview: Matador Mining - wird es ein Multi-Millionen-Unzen Projekt?

Anzeige / Werbung

Interview mit Ian Murray: Goldziel auf Window Glass Hill Granite verdoppelt

Bei dieser Nachricht wird es nicht nur Explorationsgeologen in den Fingern jucken. Auch die Investoren, werden sich erfreut die Hände reiben, denn auf dem bislang schon explorierten Teil der Window-Glass-Hill-Granite-Zone wurde bereits in der Vergangenheit eine Ressource von 232.000 Unzen Gold nachgewiesen.



Der neue Erfolg von Matador Mining betrifft damit nicht nur eine noch unerforschte Greenfield-Zone, von denen es auf Cape Ray angesichts der Größe des Projekts immer noch viele gibt, sondern einen Teil der Liegenschaft, von dem jetzt schon klar ist, dass er eine signifikante Goldvererzung enthält.



Neufundland birgt hochgradiges Gold

Die Frage ist also nicht mehr, ob überhaupt Gold gefunden wird, sondern wie viel Gold hier gefunden und später gefördert werden kann. Verborgen ist das Gold unter einer relativ dünnen Geschiebeschicht. Sie hat in der Vergangenheit den Blick auf das unter ihr liegende Gold verstellt und dazu geführt, dass an dieser Stelle des Projekts weder Gesteinsproben genommen noch Bohrungen angesetzt wurde.

Deshalb hat Jan Willhöft von axinocapital mit dem Chairman Ian Murray gesprochen. Im Interview verrät Ian Murray, der selber bereits große Erfolge in seiner Karriere vorzuweisen hat, was dieser Fund für die Firma bedeutet, was die nächsten Schritte von Matador Mining sind und warum er ein Investment in seine Firma für sinnvoll hält.

