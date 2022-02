Um 11:52 liegt der ATX TR mit +2.88 Prozent im Plus bei 7051 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -10.17% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +5.45% auf 87.1 Euro, dahinter Erste Group mit +5.15% auf 34.07 Euro und Verbund mit +4.73% auf 105.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14244 ( -0.23%, Ultimo 2021: 15884, -10.33% ytd). - PIR-News: Valneva, Wienerberger, Immofinanz, Rosenbauer, Palfinger- RBI als Synonym für Austro-Exposure in der Kriegsregion mit höchstem Beta in der eigenen Börsegeschichte- Nachlese: Heimo Scheuch for Bundespräsident, Tim Sklenitza warnt- Kurze zu EVN- Unser Robot sagt: Verbund, RBI, OMV und weitere Aktien auffällig; Michael Strugl führt im CEO-Ranking- Reingehört bei Uniqa- Reingehört bei Palfinger- ...

