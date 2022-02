Die Aktie von Tesla kannte zuletzt nur die Richtung nach unten. Von 925 Dollar ging es bis auf 700 Dollar abwärts. Am Donnerstag folgte im Handelsverlauf die Kehrtwende. Das Papier des Elektroauto-Pioniers kletterte in einem extrem volatilen Marktumfeld ins Plus. Eine neue Kaufempfehlung gab es von Daiwa.Aus technischer Sicht war die Tesla-Aktie zuletzt stark angeschlagen. "Der ohnehin schon intakte Abwärtsmodus wurde nun noch verstärkt durch das Unterschreiten der 200-Tage-Linie. Bei 718 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...