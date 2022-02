DJ Hella ernennt Faurecia-Finanzchef Favre zum neuen CEO

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Hella bekommt am 1. Juli einen neuen Chef. Wie die Hella GmbH & Co. KGaA mitteilte, wird Michel Favre, derzeit Finanzvorstand bei der Muttergesellschaft Faurecia, dann den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Er löst Rolf Breidenbach ab, der seinen Abschied am 4. Februar angekündigt hatte. Der Gesellschafterausschuss habe zudem Yves Andres ist die Geschäftsführung berufen.

February 25, 2022 05:56 ET (10:56 GMT)

