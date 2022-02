DJ First-Mover-Vorteil im zukünftigen Milliardenmarkt: TripSitter.Clinic bereits in fast jedem zweiten US-Bundesstaat vertreten

TripSitter Clinic Ltd. (ISIN: CA89680B1058; WKN: A3DA5S), ein Unternehmen für virtuelle klinische Versorgungseinrichtungen und Telemedizin, freut sich bekannt zu geben, dass sein Leistungsangebot nunmehr in 23 US-Bundesstaaten verfügbar ist.

Mit seinem Leistungsangebot bedient Tripsitter die beiden Zukunftsmärkte Telemedizin und Ketamintherapie und ist nun schon in fast der Hälfte der US-Bundesstaaten mit seinen Angeboten vertreten: Arizona, Kalifornien, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin und Wyoming.

Dr. John Huber, CEO von TripSitter.Clinic, erklärt: "Wir freuen uns sehr, die Ausweitung der Tripsitter.Clinic-Dienste auf diese 23 Bundesstaaten bekannt geben zu können. Wir werden die Amerikaner auch in Zukunft auf ihrem Weg zu psychischem Wohlbefinden unterstützen und knapp der Hälfte von Amerika Heilung bringen!"

Zwei prosperierende Zukunftsmärkte - das ist das Geschäftsmodell von Tripsitter: TripSitter ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, TripSitter Clinic Corp., als beratende virtuelle Klinik und Telegesundheitsplattform tätig und vernetzt Patienten mit einem zugelassenen Arzt in den USA, der ein Behandlungsprogramm mit niedrigdosierter, oral verabreichter Ketamin-Medikation verordnen kann. Die zugelassenen Ärzte der Plattform beraten und besprechen sich mit dem Hausarzt des interessierten Patienten, sofern dieser für die Behandlung zugelassen wird.

Health Care is moving online Die reaktionsschnelle Webapp von Tripsitter fungiert als virtuelle Klinik und wird über eine SaaS-Plattform betrieben, die zwischen dem Patienten und dem Arzt vermittelt. In Punkto Medikation arbeitet das Unternehmen vor allem mit dem psychedelischen Wirkstoff "Ketamin" und wirbt damit 60% günstiger zu sein als die herkömmlichen Ketamin-Infusionstherapien.

Die Go-to-Market Strategie des Unternehmens ist ebenso überzeugend wie das Management, allen voran Ketamin-Koryphäe Dr. John Huber, der regelmäßig Analysen für nationale und lokale Medien liefert und bereits in über dreihundert Radiosendungen (NBC Radio, CBS, Fox News Radio) und dreißig nationalen Fernsehprogrammen (ABC, NBC, Spectrum News) aufgetreten ist.

Brauchen wir nicht alle gerade den "Mental Reset"?

Die Zahl psychischer Erkrankungen hat durch die Corona-Pandemie weltweit enorm zugenommen. Im Covid-Jahr 2020 gab es laut einer Studie geschätzte 53 Millionen Fälle von schweren depressiven Störungen und 76 Millionen Fälle von Angststörungen zusätzlich, die auf die Viruskrise zurückzuführen sind. Das entspreche global einer Steigerung von 28 beziehungsweise 26 Prozent, schreiben Forscher der australischen Universität von Queensland und der Universität von Washington im Fachmagazin "The Lancet". Hält man sich allein die jährlichen US-Ausgaben für psychische Gesundheit, Behandlungen und Nebenleistungen vor Augen, gewinnt man schnell einen Eindruck davon, wie groß dieser Markt bald werden kann: 2020 wurden alleine 238 Billionen US-Dollar ausgegeben!

Das Wachstumspotential dieser Aktie ist ebenso riesig wie die Heilkraft dieses Konzeptes. Tripsitter befindet sich gerade noch im Early-Stage-Stadium und da das Wachstumspotential der Aktie ebenso groß wie die Heilkraft dieser Therapie zu sein scheint, hat das Unternehmen in den letzten Wochen bereits eine hervorragende Plattform für die Expansion ausgelegt. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau bieten sich dem gewinnorientierten Privatanleger also exzellente Einstiegsgelegenheiten. Denn erstens wird die Nachfrage nach Online-Angeboten für Sprechstunden und Therapieformen deutlich zunehmen, zweitens ist das Unternehmen bestens vorfinanziert und drittens professionell von Ketamin-Koryphäe, Dr. John Huber, geführt. Nur die Anleger, die von Anfang an dabei sind, werden also von dem beträchtlichen Wachstum profitieren können.

Gewinnorientierte Anleger und Investoren sollte also nicht länger zögern und sich erste Stücke ins Depot legen, denn alle Parameter der TripSitter Clinic Ltd. (ISIN: CA89680B1058; WKN: A3DA5S) sprechen für sich. Allein wenn man sich vor Augen führt, dass weltweit mehr als 10% der Menschen unter psychischen Problemen leiden und etwa 350 Millionen Menschen von einer Depression betroffen sind, dann zeigt sich schon das Potential der Märkte in denen TripSitter aktiv ist.

Empfehlung

Das Timing ist beim Aktienkauf das A und O. Hier sind vorausschauende, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Tripsitter Clinic Ltd. gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht.

Das Unternehmen ist als eines der wenigen Unternehmen dieser Branche überhaupt an den Börsen notiert und zum jetzigen Zeitpunkt dürften die Aktien noch deutlich unterbewertet sein. Vor allem im Hinblick auf die aussichtsreiche Go-to-Market-Strategie und der Tatsache, dass sich seit der Corona-Pandemie ein klarer Trend in Richtung der Online-Medizin gebildet hat.

Dieser Trip ist nicht nur hip, hier dürfte schon bald ein echter Milliardenmarkt entstehen.

"Durch Corona erfasst die Digitalisierung auch immer stärker die Gesundheit. Davon profitiert die Telemedizin. [...] Aus Angst vor Ansteckungen nutzen tausende Patienten, für die das zuvor keine Option war, die Telemedizin."

Auch immer mehr Ärzte springen auf diesen Zug auf, in Deutschland etwa 25000. In den USA hingegen ist dieser Trend noch deutlicher abzulesen. Laut einer Umfrage des Telemediziners Avizia nutzen "immerhin schon 18 Prozent das digitale Angebot. Auch in Kanada ist das Interesse höher als in Deutschland. Das hat auch damit zu tun, dass dort in abgelegenen Regionen der digitale Arzt der Einzige ist, der im Notfall schnell verfügbar ist."

Das Potential ist also riesig, zumal man einen Online-Termin oft schon innerhalb eines Tages bekommen kann, beim Hausarzt dauert das mitunter einige Wochen. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig eine hohe Rendite zu erwirtschaften.

Zwar dürfte die Aktie auch in der nächsten Zeit ein vorzüglicher Outperformer sein, aber wer verzichtet schon gerne freiwillig auf die ersten Vervielfachungen? Für gewinnorientierte Anleger und Investoren dürfte das natürlich gerade der Trip zum Glück sein - zumal das Unternehmen erst im Aufbau ist, aber trotzdem schon so gut besetzt, finanziert und konzeptionell aufgestellt ist, um ein Global-Player zu werden. Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter der Tripsitter Clinic Ltd. (ISIN: CA89680B1058; WKN: A3DA5S) sprechen für sich. Allein wenn man sich vor Augen führt, dass weltweit mehr als 10% der Menschen unter psychischen Problemen leiden und etwa 350 Millionen Menschen von einer Depression betroffen sind, dann zeigt sich schon die Dringlichkeit der Strategie von Tripsitter.

Über das Unternhmen

Die Tripsitter-Klinik ist ein virtuelles Krankenhaus und Telegesundheitsunternehmen, das von erfahrenen Psychiatern und Psychedelika-Befürwortern zum Leben erweckt wurde. TripSitter betreibt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft TripSitter Clinic Corp. eine beratende virtuelle Klinik- und Tele-Health-Plattform, die potenzielle Patienten mit einem zugelassenen Arzt in den USA verbindet, der ein verschriebenes Behandlungsprogramm mit niedrig dosierten, oralen Ketaminmedikamenten bewerten kann.

Die TripSitter.Clinic ist eine mobile, reaktionsschnelle App, die als virtuelle Klinik fungiert und Patienten mit lizenzierten Ärzten verbindet. TripSitter.Clinic arbeitet als SaaS-Plattform und fungiert als Vermittler zwischen Patient und Arzt. Die Therapien, Protokolle und klinischen Werkzeuge basieren auf einer etablierten Forschung, jahrelanger Erfahrung in der Behandlung von Patient:innen mit Ketamin und einem Fokus auf messbare Ergebnisse. Der Schritt-für-Schritt-Ansatz ist evidenzbasiert, klinisch getestet und darauf ausgelegt, einen echten Durchbruch bei der Pflege der psychischen Gesundheit zu erzielen.

