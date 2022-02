Dienstleistungen Proof-of-Work-basierter Kryptowährungen könnten verboten werden. Das sieht ein Entwurf vor, den SPD, Grüne und Linke dem EU-Parlament vorgelegt haben. Das europäische Parlament will Dienstleistungen von Kryptowährungen mit nicht nachhaltigen Konsensmechanismen verbieten. Das sieht ein Entwurf der Verordnung für Kryptomärkte (MiCA) vor, über den das Parlament am 28. Februar abstimmen soll. Laut dem finalen Vorschlag des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON), sollen Krypto-Assets in "nachhaltig" und "nicht ...

