Bad Wimpfen (ots) -Lidl geht einen weiteren wichtigen Schritt zu einem tierwohlgerechteren Frischfleischsortiment in allen Filialen: Durch den Start der Initiative Tierwohl für Rind kann das Unternehmen gemeinsam mit der deutschen Landwirtschaft ab Herbst 2022 sukzessive einen Großteil seiner Rind- und Kalbfrischfleischprodukte auf die Haltungsformstufe 2 umstellen. Dadurch wird Lidl sein Ziel, die Haltungsstufe 2 als Mindeststandard bis 2025 im Frischfleischsortiment seiner Eigenmarken zu etablieren, bereits vorzeitig im Laufe des kommenden Jahres erreichen. Schon heute erfüllen alle Frischgeflügel-Produkte sowie nahezu das gesamte Schweinefrischfleischsortiment die Kriterien der Haltungsformstufe 2 oder höher.Zudem will Lidl die Haltungsformstufen 3 und 4 in seinen Eigenmarkenprodukten ausweiten. Zuletzt hat das Unternehmen beispielsweise mehrere Bioland-Fleischartikel in den Filialen im Raum Augsburg und München im Sortiment aufgenommen. Bei dem Engagement für mehr Tierwohl sollen die Landwirte partnerschaftlich eingebunden werden, um gemeinsam den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voranzutreiben.Weitere Information zum Lidl-Engagement für mehr Tierwohl finden Sie unter www.lidl.de/tierwohl.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5156624