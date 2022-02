DJ Ministerium: Derzeit kein Ausfall von Gas- oder Öllieferungen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die russischen Lieferungen von Gas und Öl nach Deutschland laufen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums weiter wie vereinbart. "Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet", betonte Ministeriumssprecherin Beate Baron bei einer Pressekonferenz. "Es gibt aktuell keinen Ausfall von Lieferungen bei Gas oder Öl", hob sie hervor. "Aber natürlich muss man die Lage sehr genau beobachten."

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe zudem bereits die künftige Bedeutung von "Vorsorgeelementen" betont und erklärt, dass der wichtigste Schlüssel zur energiepolitischen Souveränität der Ausbau erneuerbarer Energien sei. "Dazu zählt auch der Kohleausstieg und der Gasausstieg", betonte sie auf eine Frage.

Habeck hatte am Vortag erklärt, die Versorgungssicherheit mit Energie sei trotz der Eskalation nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine gesichert. Bei Öl könne man "auch langfristige Ausfälle gut verkraften", und bei Gas sei der Füllstand in den Speichern stabilisiert worden, "sodass wir jetzt sagen können, dass wir sicher über diesen Winter kommen". Habeck hatte bereits betont, es gebe aber auch keine Anzeichen einer Drosselung seitens Russlands.

