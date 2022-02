DGAP-Ad-hoc: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MHP Hotel AG unterzeichnet Vereinbarung zum Betrieb des künftigen JW Marriott Hotel Frankfurt



25.02.2022 / 12:45 CET/CEST

München, 25. Februar 2022 - Die Münchner MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) hat heute im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie mit einer Gesellschaft des Vermögensverwalters DWS einen langlaufenden Pachtvertrag für den Betrieb des Luxushotels im "Palais Quartier" in Frankfurt abgeschlossen. Ab 1. April 2022 wird der unabhängige Betreiber von Premium-Hotels das Hotel mit 218 Zimmern und Suiten in bester Frankfurter Citylage als JW Marriott Hotel Frankfurt führen. Unter einem Franchisevertrag mit Marriott International realisiert MHP damit das erste Hotel der Luxusmarke JW Marriott in Deutschland. Vorgesehen ist, das Hotel umfassend zu modernisieren und zu repositionieren. Die Immobilie wird seit 2014 durch die DWS für mehrere institutionelle Fonds gehalten. Die MHP Hotel AG geht für die kommenden Monate von einer sukzessiven Normalisierung der Buchungslage in ihren Hotels aus, nachdem die COVID-19-Restriktionen nach und nach gelockert werden. Das JW Marriott Hotel Frankfurt wird nach Einschätzung des Vorstands einen signifikanten Beitrag leisten, um beim Konzernumsatz 2022 die avisierte Spanne von 80 bis 100 Mio. Euro zu erreichen. Kontakt:

