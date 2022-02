OCTO Telematics gab heute den Abschluss einer neuen Vereinbarung mit der Ford Motor Company bekannt, die eine Ausweitung der Kooperation im Datenstreaming-Bereich auf Europa vorsieht. Diese baut auf der ersten Vereinbarung auf, die im Juli vergangenen Jahres für den nordamerikanischen Markt unterzeichnet wurde1. Durch die Nutzung der vernetzten Fahrzeugdaten von Ford wird OCTO seine auf dem Markt bewährten Telematikdienste für Versicherungs- und Analysedienstleistungen in Großbritannien, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien erweitern.

Die Integration bietet Kfz-Versicherern und deren Versicherungsnehmern höchsten Nutzungskomfort mit einer hochgradig vorausschauenden Prämienkalkulation auf der Grundlage von Telematik-Fahrdaten, die von den mit integrierter Konnektivität ausgestatteten Fahrzeugen der Kunden gesammelt werden, welche dazu ihre Einwilligung erteilt haben.

Durch diese Vereinbarung wird OCTO die Daten von Ford in seine bereits vorhandenen Datenquellen integrieren und damit die marktführende Position von OCTO in Europa stärken. OCTO liefert die technischen Grundlagen für 43,5 Prozent der Pay-as-you-drive-Versicherungspolicen (PAYD) in Europa2. Dies stärkt die Leistungsfähigkeit der Analysefunktionen von OCTO und bietet einen präzisen Service, der bereits heute auf die zukünftigen Anforderungen der Versicherungswirtschaft zugeschnitten ist.

Dank den Erfahrungen und dem Know-how, die OCTO bereits auf dem Zubehörmarkt bei der Entwicklung und Umsetzung von PAYD-Diensten erworben hat, wird das Unternehmen eine sofort und ohne weitere Konfiguration einsatzbereite Serviceoption anbieten, welche die Digitalisierung des Versicherungswesens mithilfe der Fahrzeugkonnektivität von Ford weiter voranbringt.

Schätzungen zufolge wird der europäische PAYD-Markt bis zum Jahr 2025 über 24 Millionen Policen erreichen2. Das Angebot eingebetteter/einbaufertiger Lösungen wird wesentlich zur Akzeptanz und Ausweitung dieses Wachstumstrends beitragen. Derartige Lösungen machen bereits jetzt 10 Prozent aller PAYD-Policen aus2 und werden neue Mobility-as-a-Service-Lösungen ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr darüber, die Beziehung zu Ford auf den EU-Markt auszudehnen. So können wir die Technologie vernetzter Fahrzeuge dazu nutzen, die Risikobewertung für Versicherungsgesellschaften und deren Kunden zu verbessern und neue Mobility-as-a-Service-Anwendungen für den Markt zu entwickeln", so Nicola Veratelli, CEO der OCTO Group. "Wir freuen uns auch darauf, neue Möglichkeiten für zusätzliche Mobilitätsdienste zu erkunden, von denen OCTO-Kunden und Ford-Fahrzeugbesitzer gleichermaßen profitieren werden."

Mark Harvey, Director des Bereichs Enterprise Connectivity von Ford of Europe, äußerte sich dazu wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Beziehung zu OCTO auf Europa ausweiten. Dank der Technologie von OCTO können unsere Kunden von den präzisesten, preiswertesten Versicherungstarifen auf dem Markt profitieren."

Über OCTO Telematics OCTO wurde 2002 gegründet und ist ein führender Anbieter von Telematikdiensten sowie fortschrittlicher Datenanalyse für den Versicherungssektor und zunehmend eines der führenden Unternehmen, das Lösungen für Flottentelematik und intelligente Mobilität anbietet. Mit den bereits etablierten einzigartigen Angeboten von OCTO in den Bereichen Versicherungstechnologie und Smart Mobility expandiert OCTO weiter in neue Sektoren und internationale Märkte. Angesichts einer zunehmend vernetzten Welt erzeugen die erweiterten Analysefunktionen und die IoT-Big-Data-Funktionen von OCTO umsetzbare Analysen, die eine neue Ära der intelligenten Telematik einläuten. Aktuell zählt das Unternehmen mehr als 5,5 Millionen vernetzte Benutzer und unterhält die größte Datenbank für Fahrzeug-Telematik-Daten weltweit, in der Fahrdaten von über 487 Milliarden gefahrenen Kilometern gesammelt und 493.000 Schadensfälle sowie Versicherungsfälle analysiert werden. Außerdem verwaltet OCTO über 400.000 Fahrzeugvermietungen pro Monat. Weitere Informationen finden Sie unter www.octotelematics.com

Hinweis: (1) Quelle: "Connected Auto Insurance Global Study" (2021) der PTOLEMUS Consulting Group

1 https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2021/07/22/octo-telematics-and-ford-team-up-to-provide-more-accurate-auto-i.html

2 PTOLEMUS Consulting Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220225005006/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei OCTO Telematics für Medien:

Adriana Zambon

Tel. +39 339.3995640

press@octotelematics.com