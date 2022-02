Wegen dem Krieg in Ukraine kam es zu neuen Verwerfungen an den weltweiten Börsen. Gestern setzten die US-Märkte jedoch überraschend zu einer starken Gegenbewegung an. Beim S&P 500 etwa betrug das Kursplus seit dem Tages-Tief knapp vier Prozent. Die Anleger fragen sich nun, bei welchen Aktien sie wieder einsteigen sollten.Aufgrund der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sollten Anleger vor allem nach Qualitätsaktien mit starker Marktstellung, hohen Margen und einem geringen Russland-Exposure ...

Den vollständigen Artikel lesen ...