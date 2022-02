Um 11:39 liegt der ATX TR mit +2.72 Prozent im Plus bei 7040 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -10.31% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +5.87% auf 87.45 Euro, dahinter Erste Group mit +5.03% auf 34.03 Euro und Rosenbauer mit +4.55% auf 41.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14239 ( -0.26%, Ultimo 2021: 15884, -10.36% ytd). Noch ein Rückblick zu gestern: - Der ATX TR hat am Donnerstag -7,22% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 18.03.2020, als der ATX TR -7,79% einbüßte. Insgesamt aber kein Top10 Rang in der Börsegeschichte - 857 Mio. Euro Tagesumsatz bei Beteiligungswerten. Zuletzt hatten wir am 16.4.2021 einen Tagesumsatz, der über der Schwelle von 860 Mio lag, konkret 898,7 Mio. EUR. Das war ein Verfallstag. - die ...

