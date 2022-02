DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Personalie

CFO Anke Groth verlässt die KION GROUP AG (News mit Zusatzmaterial)



25.02.2022 / 13:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CFO Anke Groth verlässt die KION GROUP AG Frankfurt am Main, 25. Februar 2022 - Anke Groth (51), im Vorstand der KION GROUP AG für das Ressort Finanzen sowie als Arbeitsdirektorin für das Ressort Personal zuständig, verlässt das Unternehmen. Sie hat sich im Vorfeld der anstehenden Verlängerung ihres Vorstandsvertrages mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, ihre Tätigkeit für die KION Group zum 31. März 2022 zu beenden, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Konzerns zuzuwenden. "Wir danken Frau Groth sehr herzlich für ihre hervorragende Arbeit in den zurückliegenden vier Jahren. Die KION Group konnte Jahr für Jahr ausgezeichnete Ergebnisse vermelden, die Marktkapitalisierung spiegelt diesen Erfolgskurs wider. Zudem hat Frau Groth die finanzielle Position der KION Group - auch durch die Corona-Krisenzeit hindurch - nachhaltig gestärkt. Mit einem konzernweiten Effizienzprogramm hat sie wichtige Grundlagen für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der operativen Einheiten gelegt. Sie hat den Finanzbereich sehr erfolgreich zu einem leistungsstarken Business Partner weiterentwickelt sowie die Harmonisierung, Digitalisierung und Automatisierung der Prozesse im Finanz- und HR-Bereich mit großer Expertise vorangetrieben. Die Aktivitäten des von ihr geführten Bereichs M&A haben nachhaltig zum Wachstum und zur Erweiterung der technologischen Kompetenzen der KION Group beigetragen", sagt Michael Macht, Vorsitzender des Aufsichtsrats der KION GROUP AG. "Wir bedauern ihr Ausscheiden und wünschen Frau Groth einen weiter erfolgreichen Karriereweg." Die KION Group wird zu gegebener Zeit über eine Nachfolgebesetzung informieren. Bis dahin wird Rob Smith, Vorsitzender des Vorstands der KION GROUP AG, das Ressort Finanzen interimistisch führen und die Funktion des Arbeitsdirektors übernehmen.

Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2020, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2020 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2019, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2020 waren weltweit rund 1,6 Millionen Flurförderzeuge und rund 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (mh)

Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation (einschließlich im Hinblick auf die weitere Entwicklung bezüglich der COVID-19-Pandemie), Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Bildunterschrift: Anke Groth



