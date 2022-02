Vaduz (ots) -Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 22. Februar 2022 die Verordnung über die Abänderung der Verkehrszulassungsverordnung (VZV) beschlossen.Mit der Abänderung der VZV wird insbesondere die Grundlage für die Einführung des digitalen e-Führerscheins geschaffen. Durch diese Abänderung müssen Führerscheininhaberinnen und -inhaber in Zukunft als Bescheinigung zum Führen eines Motorfahrzeuges im Strassenverkehr in Liechtenstein keine Papier- oder Plastikführerscheine mehr bei sich tragen und können sich digital ausweisen. Das digitale Dokument wird somit dem bisher bekannten physischen Ausweis gleichgestellt. Das Log-in und die Nutzung der digitalen Ausweisplattform werden über die elektronische Identitätslösung "e-ID.li" erfolgen.Die technische Umsetzung wird voraussichtlich im Laufe des Frühjahrs 2022 erfolgen. Allen Führerscheininhaberinnen und -inhaber, welche die Applikation "e-ID.li" nutzen, wird der e-Führerschein automatisch in der Applikation zur Verfügung gestellt. Das Amt für Strassenverkehr wird über den Zeitpunkt der Umsetzung des e-Führerscheins zum gegebenen Zeitpunkt informieren.Die Verordnungsänderungen treten am 1. April 2022 in Kraft.Weitere Informationen finden Sie unter www.asv.llv.li (https://www.llv.li/inhalt/12513/amtsstellen/amt-fur-strassenverkehr) "Neuigkeiten".Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizOtto C. Frommelt, Leiter Amt für StrassenverkehrT +423 236 75 07Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100885645