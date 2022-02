DJ PTA-Adhoc: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST zieht Sanierungsplan zurück

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leopoldsorf (pta028/25.02.2022/13:25) - Der Sanierungsplan, der im Zuge des am 24.11.2021 gestarteten Sanierungsverfahren der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG eingereicht wurde, wurde nun zurückgezogen. Die Quote von 20% zahlbar innerhalb von drei Jahren kann mangels Investors nicht erfüllt werden.

