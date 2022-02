D1-Chart EURUSD schwankt am Freitag um den Schlusskurs des Vortages. Am Donnerstag fiel das Paar für einen zweiten Tag in Folge - der langfristige Abwärtstrend konnte jedoch nicht durch einen nachhaltigen Rückgang unter die Jahrestiefs bestätigt werden. Quelle: xStation 5 H1-Chart Durch die gestrige dynamische Abwärtsbewegung wurde ausgehend von dem Wochen-Hoch eine Strecke von fast 300 Pips zurückgelegt. Ein Teil der Verluste wurde bereits wieder ausgeglichen und am heutigen Mittag wird erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...