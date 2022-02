Berlin (ots) -Die Online-Redaktion von "Medard Kidz On The Blog" der Medard-Schule in Trier (Rheinland-Pfalz) gewinnt den Sonderpreis "Ideen. Umsetzen.", ausgeschrieben vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) im Rahmen des Schülerzeitungswettbewerbs der Länder 2021/22.Den jungen Redakteurinnen und Redakteuren sei es mit dem Online-Blog gelungen, "ein zielgruppengerechtes Informationsangebot zu schaffen, das durch innovative Ideen und eine altersgerechte Umsetzung überzeugt", heißt es dazu aus der Jury. Mit einer "herausragenden visuellen Aufbereitung" gelinge es "Medard Kidz On The Blog", die Leserinnen und Leser "in ihren Bann zu ziehen", lobt die Jury weiter. Zudem seien die unterschiedlichen Beiträge je nach Jahrgangsstufe entsprechend gestaltet.Besonders hob die Jury die "zahlreichen Möglichkeiten der Teilhabe für die Nutzer" hervor. Mit interaktiven Blog-Elementen wie einer "Vorher-Nachher-Funktion" bei Bildern, einer Kommentarspalte und einer Abonnement-Funktion entstehe ein "multimedialer, kollaborativer Blog".Der BDZV zeichnet bereits zum 16. Mal außergewöhnliche und innovative Ideen von Schülerzeitungsredaktionen aus. Der Sonderpreis ist mit 1.000 Euro dotiert und würdigt - über die klassische Schülerzeitung hinaus - ungewöhnliche Produkte und Projekte, die den Mitschülern Nachrichten und Meinungen auf unterschiedliche Weise näherbringen sollen. Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird seit 2004 von der Jugendpresse Deutschland (Dachorganisation der Nachwuchsjournalisten) und der Kultusministerkonferenz organisiert. Seit 2017 ist der BDZV Hauptpartner des Wettbewerbs."Medard Kidz On The Blog" und alle übrigen Gewinner werden im Sommer 2022 bei einem Festakt in Berlin geehrt. In den vergangenen Jahren ging der Sonderpreis des BDZV an: "Schülerexpress Online" (Grundschule Nienstädt, Niedersachsen), "Herderzeitung" (Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium, Berlin), "1. Schülerzeitung" (SBBZ St. Michael, Waldkirch), "erkant.de" (Immanuel-Kant-Gemeinschaftsschule, Reinfeld), "Yellow Post" (Gesamtschule IGS Roderbruch, Hannover), "eat&read" (Gymnasium Allee, Hamburg), "Steinpost" (Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Oldenburg), "Bunkerblattl" (Gymnasium Fürstenried, München), "Volltreffer\\" (Albert-Einstein-Mittelschule, Augsburg), "mittelpunkt" (Gesamtschule Hardt, Mönchengladbach), "INSIDE" (Städtisches Gymnasium, Sundern), "Innfloh" (Ruperti-Gymnasium, Mühldorf am Inn), "Graffiti" (Realschule, Rain), "GAG" (Gymnasium Augustinianum, Greven), "Wooling" (Oberland-Gymnasium, Seifhennersdorf).Weitere Informationen zum Wettbewerb und alle Gewinner finden Sie unter www.schuelerzeitung.de.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6936/5156824