Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Rohstoffpreise auf neue Rekordhöhen getrieben, woraufhin Aktien in einer Risk-off-Bewegung der Märkte abstürzen, so Michael Salden, Leiter Commodities bei Vontobel.Während Unterbrechungen bei der Öl- und Gasversorgung drohen würden, würden die Märkte mit einer Aufweichung der Politik der wichtigsten Zentralbanken rechnen. ...

