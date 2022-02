Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch ist ein neuer Active-ETF von First Trust auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF (ISIN IE00BKPSPT20/ WKN A2QMAA) biete Anleger*innen die Möglichkeit, mittels einer aktiven Anlagestrategie an der Wertentwicklung von Unternehmen aus dem MSCI ESG-Index zu partizipieren. Anhand der "Kapitalstärke-Methode" würden rund 50 große und mittelständische Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern ausgewählt, die über eine gute Kapitalisierung und starke Bilanz verfügen würden. Außerdem würden die Firmen gegenüber vergleichbaren Unternehmen eine hohe ESG-Performance aufweisen. ...

