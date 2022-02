Die Kommunalkredit Austria AG hat erfolgreich 250 Millionen Euro am Kapitalmarkt für eine Anleihe eingesammelt. Der so genannte "Public Sector Covered Bond" war 2,8-fach überzeichnet (im Orderbuch waren 695 Millionen Euro) - und das trotz der aktuellen "geopolitischen Situation und steigenden Zinsen", wie der Kommunalfinanzierer schreibt. Die Transaktion war am Beginn der Woche erwogen worden, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...