Bei freenet geht der Umsatz 2021 marginal auf 2,556 Milliarden Euro zurück. Das EBITDA steigt hingegen um rund 5 Prozent auf 447 Millionen Euro an. Der freie Cashflow kommt auf 447 Millionen Euro, das ist ein Plus von 16 Prozent. Je Aktie will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...