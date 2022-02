Der im Jahr 2018 aufgelegte Aktienfonds Fondita Healthcare hat ein konzentrierten Portfolios von 30 bis 35 Titel. Stiftungen bietet sich die Möglichkeit der Auszahlung eines bisher regelmäßigen Coupons.Alter Schwede? Nein: Junger Finne. Fondita Fund Management Company Ltd. ist eine 1997 in Helsinki gegründete unabhängige Fondsboutique, die sich auf nordische und europäische Wertpapiere spezialisiert hat. Alle Mitarbeiter im Management sind Partner und selbst investiert. Die aktive Anlagephilosophie basiert auf klassischer Titelselektion. Zu den Kunden zählen überwiegend institutionelle und private Investoren wie Stiftungen, Pensionskassen, Unternehmen sowie Family Offices mit langfristigem Anlagehorizont. Alle Fonds von Fondita erfüllen mit ausgeprägter buy&hold sowie long only-Strategie diese Anforderung. Stiftungen finden sich also unter ihresgleichen in einer weitgehend homogenen Anlegerschaft wieder.

Den vollständigen Artikel lesen ...