Mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine verabschiedeten sich die Anleger in Massen von der Gazprom-Aktie. In Russland wurden vorsorglich alle Börsen geschlossen, während das Papier hierzulande zeitweise um rund 36 Prozent in die Tiefe krachte. Beobachter rechnen mit enormen Folgen des Konflikts für den russischen Staatskonzerns.Im späten Handel konnten diese Sorgen etwas abgefedert werden, nachdem das Sanktionsmaß des Westens sich immer mehr herauskristallisierte. Den Gashahn zuzudrehen traut sich derzeit noch niemand im Westen, würde dies doch auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...