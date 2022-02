München (ots) -Der neue Nationalcoach Gordon Herbert holt mit der Basketball-Nationalmannschaft einen Achtungserfolg in Israel. Das 71:67 ist der 2. Sieg im 3. Spiel unter Herbert in der WM-Qualifikation, auch wenn die Partie unter schwierigen Vorzeichen stand. Mit dem gesamten Team habe er die TV-Kriegsbilder in der Ukraine verfolgt "es war hart sich, auf das Spiel zu fokussieren. Vor dem Hintergrund bin ich wirklich stolz auf den Einsatz unserer Spieler, auf die Stärke unserer Spieler und den Willen unserer Spieler. Unter diesen Umständen ist dieser Sieg ein großer Teamerfolg." Deutschland dreht die Partie im letzten Viertel, maßgeblich beteiligt: der erst 20jährige Justus Hollatz mit 16 Punkten. "Wir haben als Team nie aufgegeben. Wir haben immer an den Sieg geglaubt. Wir lagen im letzten Viertel mit 5 Punkten hinten und wenn man dann zurückkommt, das zeigt Charakterstärke", so der Hamburger Hollatz. MagentaSport-Experte Denis Wucherer befand: "Großes Kompliment an Gordi Herbert. Seine Handschrift ist eindeutig zu sehen. Bei diesen Fenstern reicht das, um gegen gleichwertige oder sogar besser eingeschätzte Gegner zu gewinnen." Erfolgserlebnis auch für den frischgebackenen Pokalsieger Berlin in Villeurbanne.Nachfolgend die Stimmen zum WM-Quali-Spiel Israel gegen Deutschland plus die Stimmen vom ALBA-Sieg in Villeurbanne - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Das Rückspiel Deutschland gegen Israel zeigt MagentaSport am Montag ab 19.15 Uhr live kostenfrei.Stimmen: Israel - Deutschland 67:71Nationaltrainer Gordon hebert richtete zunächst seine Anteilnahme an die Menschen in der Ukraine. Mit dem Team, dem Trainer- und Betreuerstab habe er die TV-Kriegsbilder verfolgt und "es war hart sich, auf das Spiel zu fokussieren. Vor dem Hintergrund bin ich wirklich stolz auf den Einsatz unserer Spieler, auf die Stärke unserer Spieler und den Willen unserer Spieler. Unter diesen Umständen ist dieser Sieg ein großer Teamerfolg."Justus Hollatz wird im letzten Viertel im spielentscheidenden Faktor mit seinen 16 Punkten, die Bilanz des 20jährigen, der für die Hamburg Towers spielt: "Wir haben als Team nie aufgegeben. Wir haben immer an den Sieg geglaubt. Wir lagen im letzten Viertel mit 5 Punkten hinten und wenn man dann zurückkommt, das zeigt Charakterstärke.....Ich habe wichtige Würfe getroffen, aber auch das ganze Team. Das war ein wichtiger Sieg."Hollatz' Ausblick auf den Montag, in Heidelberg: "Wir haben jetzt hier gewonnen. Dann denkt man vielleicht, dass wir in Deutschland einen einfacheren Sieg einfahren. So dürfen wir nicht denken. Wir müssen die gleiche Mentalität zeigen, hungrig sein."Der Bamberger Chris Sengfelder war der "Fels in der Brandung": "Ich habe versucht Verantwortung zu übernehmen, vor allem in der 1. Halbzeit. In der 2. Halbzeit waren es andere. Robin (Benzing) war exzellent, aber auch Justus (Hollatz)." Über die aufgeheizte Stimmung in der Halle: "Wir wurden ausgebuht, ausgepfiffen. Das motiviert extra. Der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen."MagentaSport-Experte Denis Wucherer, 123 Länderspiele und Vize-Europameister: "Großes Kompliment an Gordi Herbert. Seine Handschrift ist eindeutig zu sehen. Bei diesen Fenstern reicht das, um gegen gleichwertige oder sogar etwas besser eingeschätzte Gegner zu gewinnen. Und manchmal reichen auch 2 starke Viertel und ein Justus Hollatz, der die wichtigen Dreier macht."Wucherer über das Rückspiel am Montag, bei dem die Israeli wohl durch einige Maccabi-Spieler aus der EuroLeague und die deutsche Nationalmannschaft vielleicht durch Berliner unterstützt wird: "Da kann kommen wer will: die Verteidigung steht. Das ist wichtig. Wir haben heute gut verteidigt, wir haben grundsolide verteidigt. Wir haben unter 70 Punkte zugelassen und das wird so am Montag auch genau so passieren. Dementsprechend glaube ich, dass wir eine große Chance haben werden, einen 2. Sieg einzufahren."EuroLeague: LDLC ASVEL Villeurbanne - ALBA Berlin 80:82Neunter Sieg in der EuroLeague, der Blick des frischgebackenen Pokalsiegers geht nach oben: ALBA gewinnt 82:80 in Villeurbanne, verspielt eine 8 Punkte-Führung 22 Sekunden vor dem Ende fast noch, aber Jalen Smith verhindert mit einem klugen Block die Overtime - der 3. MVP Jalen Smith /16 Punkte) blockte in letzter Sekunde einen Chris Jones-Angriff der Franzosen: "Ich habe gesehen, was er vorhatte, da habe ich reagiert. Wir haben einen Vorsprung und am Ende ein wenig den Faden verloren. Das passiert"Coach Israel Gonzalez auf die Frage, was ihm am besten gefallen habe: "Der Kampf meines Teams. Wir hatten ein hartes Pokal-Wochenende. Der Einsatz war sehr gut trotz vieler Verletzungen und der Müdigkeit."Jonas Mattisseck, 13 Punkte, lobte auch den ALBA-Kampfgeist: "Wir haben immer wieder geführt und die kurz vor Schluss abgegeben. Da hatten wir dann Glück."Der Link zum Spiel: www.youtube.com/watch?v=DpUkvMFTRpYBasketball LIVE bei MagentaSportMontag, 28.02.2022Ab 19.15 Uhr: Deutschland - Israel (Experte Alex Vogel, Kommentar Chris Schmidt)