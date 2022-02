Bonn (ots) -Er war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Russland und gilt als exzellenter Kenner des Landes: Rüdiger von Fritsch. Den russischen Präsidenten Wladimir Putin kennt er aus vielfachen Begegnungen.Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine spricht Michael Krons in der Sendung "phoenix persönlich" mit dem ehemaligen Botschafter Rüdiger von Fritsch darüber, welche Unterstützung die Ukraine jetzt braucht, wie sich Deutschland, Europa und die NATO verhalten sollten und darüber, welche Strategie Wladimir Putin verfolgt."Der Zerfall der Sowjetunion war ein ungeheurer Gewichtsverlust, ein Verlust an realer Macht, ein tiefes Trauma", schreibt Rüdiger von Fritsch in seinem Buch "Russlands Weg." Und weiter heißt es: "Was diese Entwicklung für das russische Selbstverständnis bedeutete, wird in einer Äußerung Wladimir Putins deutlich, der den Zerfall der Sowjetunion 'die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts' genannt hat. Sie zeigt auch, was an Russland für Wladimir Putin - und viele andere - am wichtigsten ist: Eine Großmacht zu sein."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5156984