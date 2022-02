Bonn (ots) -phoenix informiert auch am Wochenende in mehreren Live-Strecken über aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Am Samstag und Sonntag übernimmt phoenix die Morgenmagazine von ARD und ZDF. Am Sonntag überträgt phoenix die Sondersitzung des Bundestags live und sendet anschließend die "internationale phoenix runde" mit in- und ausländischen Gästen.Hier das Programm im Einzelnen:Samstag, 26. Februar 202207:00 -10:25 ZDF-Morgenmagazin12:00-14:15 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der Ukraine17:30-20:00 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der Ukraine20:00-20:15 Tagesschau mit Gebärde20:15-20:30 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der UkraineSonntag, 27. Februar 202207:00-09:30 ARD-Morgenmagazin09:30-14:30 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der Ukraine,11:00 Bundestag Live: Sondersitzung zum Ukraine-Krieg14:30-15:15 internationale phoenix rundeKrieg in Europa - wie schaut die Welt auf Putin?Alexander Kähler diskutiert mit:- Andrey Gurkov, deutsch-russischer Journalist (Deutsche Welle)- Weronika Priesmeyer-Tkocz (Europäische Akademie Berlin)- Christoph von Marschall (Tagespiegel)- Verena Bünten, (ARD Washington)17:30-20:00 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der Ukraine20:00-20:15 Tagesschau mit Gebärde20:15-20:30 phoenix vor ort: Aktuelles zum Krieg in der UkraineMontag, 28. Februar 202208:00-18:00 phoenix vor ort: Aktuelles zur zum Krieg in der UkrainePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5156985