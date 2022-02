Bad Wimpfen (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Stiftung Warentest überzeugt der "Premium Direktsaft Apfel naturtrüb" der Lidl-Eigenmarke "Solevita" mit der Gesamtnote "Gut" (2,2). Der Saft schmeckt laut der Tester leicht herb. Besonders heben sie den kräftig nach reifem Apfel duftenden Geruch hervor und vergeben somit in der sensorischen Beurteilung die Note "Gut" (2,0).Auch im Bereich der Kochtöpfe punktet Lidl: Das "Edelstahl-Topf-Set" der Eigenmarke "Ernesto" erhält im Test die Gesamtnote "Gut" (2,5). Die Funktion beim Kochen bewerten die Tester ebenfalls mit "Gut" (2,3). Besonders hervorgehoben wird der Energieverbrauch (Note: 2,5) und die Haltbarkeit des Topf-Sets (Note: 1,9). Der Set-Preis liegt bei 70 Euro für insgesamt fünf Töpfe - damit ist das Produkt das Preisgünstigste im Test.In beiden Fällen zeigt sich die Kernkompetenz von Lidl: gute Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Ergänzendes Bildmaterial erhalten Sie auf unserem Newsroom (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2022/220225_stiwa-ergebnisse-maerz-2022'startdate=&enddate=&category=212&search=).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5156986